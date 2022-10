Médicaments : pourquoi il faut faire le tri dans son armoire à pharmacie

Cette année, neuf Français sur dix affirment déposer les comprimés dont ils n'avaient plus besoin en pharmacie, surtout pour des raisons environnementales (pour 81% des sondés) et pour la sécurité sanitaire (65%), d'après une étude BVA réalisée pour Cyclamed, publiée au début du mois. Dans les faits, près de 10.000 tonnes de médicaments ont été effectivement ramenés en officines en 2021, l'équivalent de 2,5 boîtes par habitant, mais ce qui représente encore moins d'une boîte vendue sur dix.

Toutefois, "la collecte de MNU (médicaments non utilisés, NDLR) en pharmacie reste stable dans un contexte où la population croit et vieillit", note l'étude, qui ajoute par ailleurs que "la séparation des emballages vides, en carton et des notices des médicaments en faveur du tri sélectif et du recyclage matière se développe nettement". Par ailleurs, la vente des médicaments en officine diminue également depuis une vingtaine d'années, à raison de 1% en moins par an, de quoi souligner un "usage de plus en plus raisonné" des traitements, estime l'association.