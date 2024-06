Deux nourrissons de moins de trois mois sont morts de la coqueluche ces derniers jours à Montpellier. Ces décès font suite à celui d'un premier bébé, en avril dernier à Nice. Face à "l’intensification de la circulation" de la maladie, Santé publique France insiste sur la prévention : vaccination et port du masque.

La résurgence de la coqueluche en France est synonyme de réel danger pour les nouveau-nés. Deux nourrissons de moins de trois mois atteints d'une forme maligne de la maladie sont décédés à Montpellier au cours des derniers jours, rapporte Midi Libre, un mois après le décès d'un bébé de trois semaines à Nice. "Ce sont des formes sévères de la maladie qui peuvent affecter le très jeune enfant. Ils sont souvent peu protégés, car le premier vaccin est à l’âge de deux mois, et le rappel à quatre mois", explique auprès de nos confrères le Pr Eric Jeziorski, chef du service urgences post-urgences pédiatriques au CHU de Montpellier.

Cette annonce fait suite à un nouvel appel à la prévention des autorités dans un contexte d'"intensification de la circulation" de la maladie. "Les dernières données confirment la résurgence de la maladie en France avec déjà plus de cas rapportés sur les cinq premiers mois de l'année que pour 2023. Cette forte augmentation du nombre de cas et des signalements de cas groupés ces dernières semaines confirment l'intensification de la circulation communautaire de la bactérie", a indiqué vendredi Santé publique France sur son site. Dans ce contexte, l'agence sanitaire insiste sur la prévention (vaccination et le port du masque), "essentielle pour éviter des cas graves et des décès chez les nourrissons".

Dès le printemps, dans un rapport publié le 18 avril, Santé publique France alertait déjà sur une "reprise de la circulation de la coqueluche plus importante ces derniers mois en France hexagonale". Pour rappel, l’agence sanitaire recensait "au premier trimestre 2024, une quinzaine de clusters majoritairement en collectivité (écoles maternelles, primaires, haltes-garderies et maisons maternelles) mais aussi familiaux, totalisant 70 cas signalés à Santé publique France".