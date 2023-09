Maladies cardiovasculaires, perte de QI pour les enfants... Les dangers de l'intoxication au plomb sous-estimés ?

Autre point important de l'étude, selon les chercheurs, le saturnisme réduirait de manière bien plus importante qu'initialement estimé le développement du cerveau des plus jeunes. L'OMS rappelle qu'une intoxication au plomb peut infliger des dégâts considérables au cerveau et au système nerveux central des enfants ou, lors d'exposition à des niveaux faibles, nuire au développement du cerveau, entraînant une baisse du quotient intellectuel ou des changements de comportement. Une baisse de QI largement sous-estimée, selon les chercheurs, qui estiment que le plomb engendre une perte de QI supérieure de près de 80% aux précédentes estimations, notamment chez les enfants de moins de cinq ans.