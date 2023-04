Talc et cancer : pour mettre fin aux poursuites, Johnson & Johnson propose 8,9 milliards de dollars

Tout en maintenant son innocence, Johnson & Johnson avait annoncé en mai 2020 qu'il arrêtait de vendre cette poudre à base de talc aux États-Unis et au Canada, pays où les ventes ont reculé en raison de l'évolution des habitudes et d'une méfiance vis-à-vis du produit. Une synthèse d'études publiée quelques mois plus tôt et portant sur 250.000 femmes aux États-Unis n'avait pas trouvé de lien statistique entre l'usage de talc sur les parties génitales et le risque de cancer des ovaires.