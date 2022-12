Après les 18-25 ans, Emmanuel Macron élargit la gratuité des préservatifs en pharmacie aux mineurs

Jusqu'alors, des préservatifs masculins étaient déjà remboursés par la Sécurité sociale à hauteur de 60%, sans limites d'âge, mais sur prescription obligatoire d'un médecin ou d'une sage-femme. Deux modèles sont concernés, "Eden" et "Sortez couverts !". Mais ce dispositif est méconnu : seuls 21% des mineurs et 29% des 18-24 ans en ont entendu parler, a indiqué jeudi l'Élysée. Quant aux mineurs, ils comptent déjà parmi les principaux bénéficiaires des quelque 5 à 6 millions de préservatifs distribués gratuitement chaque année, que ce soit dans les points accueil et écoute jeunes, à l'infirmerie des collèges et lycées, dans les centres d'animation ou les MJC, etc. Mais ces distributions gratuites pèsent peu face aux plus de 112 millions de préservatifs vendus en 2021, tous réseaux confondus (grandes surfaces, pharmacies...), d'après Santé Publique France.

"On va continuer le travail de prévention", a également promis Emmanuel Macron ce vendredi soir, revenant notamment sur l'élargissement de la gratuité du dépistage du VIH à "d'autres pathologies, d'autres virus", mais aussi sa volonté d'"aller plus loin sur la vaccination face à certains virus" sexuellement transmissibles, notamment les papillomavirus humains.