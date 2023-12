Chlamydioses, syphilis... les IST bactériennes en forte hausse en France depuis 2020

Trois infections sexuellement transmissibles bactériennes ont connu une hausse marquée entre 2020 et 2022 dans l'Hexagone, selon Santé publique France. C'est notamment le cas des gonococcies et de la syphilis pour lesquelles la proportion d'infections a bondi sur cette période. Les données de surveillance en médecine générale font état de cas bien plus souvent masculins.

C'est un problème de santé publique majeur. Les infections sexuellement transmissibles bactériennes ont connu une forte augmentation entre 2020 et 2022 en France métropolitaine au vu de leur surveillance en médecine générale, selon des données publiées mardi par Santé publique France.

En 2022, la proportion d'infections à chlamydia a ainsi augmenté de 16% par rapport à 2020, avec 102 cas pour 100.000 habitants, concluent des chercheurs de Sorbonne Université, de l'Inserm, de l'Institut Pierre Louis d'épidémiologie et de santé publique à partir de remontées du réseau Sentinelles.

Bond des infections de syphilis

S'agissant des gonococcies, cette dernière a connu une hausse nettement plus marquée (91%), avec 44 cas pour 100.000, tandis que la syphilis a bondi de 110%, à 21 cas pour 100.000, concluent les généralistes de ce réseau, volontaires, qui déclarent et décrivent chaque semaine le nombre de cas de ces trois infections, confirmées biologiquement et vues en consultation.

Selon une étude parue dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire, sur cette même période, la part des diagnostics d’IST bactériennes dans le cadre d’un dépistage a augmenté en médecine générale de 32% à 50% en 2022 pour la syphilis, de 18,4% à 35,3% pour les gonococcies et de 47% à 57,2% pour les chlamydioses.

"Poursuivre les efforts en termes de dépistage combiné"

Or "les IST représentent un problème de santé publique majeur en raison de leur transmissibilité (aux partenaires et materno-fœtale), de leur fréquence, des complications à long terme qu’elles induisent (douleurs pelviennes chroniques, infections génitales hautes, infertilité, cancer, etc.) et de leur rôle dans la transmission du VIH", rappelle l'étude. Bien plus souvent masculins, les cas avec une gonococcie ou une syphilis avaient plus de multipartenaires, plus d'antécédents d’infections sexuellement transmissibles, plus de co-infections par le VIH et plus de prises d’un traitement préventif contre le sida (PrEP) que ceux avec une chlamydiose, résument les chercheurs.

Ces derniers jugent "important de poursuivre les efforts en termes de dépistage combiné de toutes les IST (VIH, IST bactériennes, hépatites B et C) chez les patients et leurs partenaires, afin de commencer rapidement le traitement et d'interrompre les chaînes de transmission".

Les IST d'origine bactérienne ont recommencé à augmenter dans les pays occidentaux depuis le début des années 2000, après un recul les vingt années précédentes dans le sillage de l'épidémie de sida. Parallèlement, la protection lors des rapports sexuels, notamment avec les préservatifs, a diminué.