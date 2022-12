Santé sexuelle : une recrudescence du nombre d'IST constatée, notamment chez les plus jeunes

"Ce sont effectivement les chiffres qu'on observe. Il y a surtout plus de Chlamydia chez les jeunes femmes de moins de 26 ans, on a des diagnostics de plus en plus fréquents", constate également auprès de TF1info Eric Billaud, président du comité de Coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine (COREVIH) au CHU de Nantes.

Leur détection est pourtant essentielle. Car si ces IST se manifestent parfois par des atteintes génitales, il est possible d'être porteur de la bactérie sans symptômes et de la transmettre par conséquent sans le savoir. Par ailleurs, sans traitement, ces maladies ont parfois des répercussions lourdes. La séquelle la plus grave est l'infertilité, plus souvent chez les femmes, mais aussi chez les hommes.