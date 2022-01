Télétravail : trois conseils de pros pour éviter le mal de dos

Au-delà du changement de lieu, se lever reste de toute façon un bon réflexe. "En télétravail, on a la chance de pouvoir se lever. Donc on se lève !" enjoint la spécialiste, "toutes les heures si possible". "Si on ne bouge pas et que la douleur arrive, il est déjà trop tard !" Il ne faut du reste pas avoir peur d'être moins productif. "Si on a mal au dos, c'est là qu'on va moins bien travailler. Il y a une baisse de l'attention." On peut ainsi commencer la journée sur le sol de la chambre, pour continuer à midi debout sur le comptoir de la cuisine avant de terminer assis à la table du salon. Tout ça en s'hydratant, comme tout bon sportif. Un litre et demi d'eau par jour, c'est la dose nécessaire, "quitte à utiliser une bouteille graduée". "On utilise notre cerveau, on a besoin de notre carburant."