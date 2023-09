"Un immense soulagement" : l'ancienne formule du Levothyrox finalement prolongée jusqu'en 2025

La distribution de l'ancienne formule, importée depuis fin 2017 sous le nom d'Euthyrox et qui devait s'arrêter en 2020, a été prolongée plusieurs fois, sur fond de bataille judiciaire autour de la nouvelle formule, qui utilise le même principe actif, la lévothyroxine, mais avec de nouveaux excipients.

Entre mars 2017 et avril 2018, quelque 31.000 patients souffrant de maux de tête, d'insomnies, de vertiges et d'autres effets secondaires avaient mis en cause la nouvelle formule. Selon Merck, plus de 18 millions de patients en Europe sont déjà traités

quotidiennement avec la nouvelle formule du Levothyrox.