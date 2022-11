Santé : tout ce que vous devez savoir sur la vaccination élargie en pharmacie

Quels sont ces vaccins ? Diphtérie, tétanos, polio, hépatite, papillomavirus… Au total, il y en a quatorze en plus de la grippe et du Covid. Qui est concerné ? Les enfants et les adolescents de moins de 16 ans devront toujours aller chez le médecin. Toutes les personnes âgées de plus de 16 ans pourront le faire en pharmacie. Pour l’instant, il faut encore une ordonnance. En janvier 2023, elle ne sera plus nécessaire.