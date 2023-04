Un médecin traitant pour chaque malade chronique : le plan de l'Assurance maladie

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) vient de commencer une campagne de démarchage, pour identifier les malades chroniques, et les mettre en rapport avec des médecins susceptibles d'accepter de nouveaux patients dans leur secteur. Depuis la fin du mois de mars dernier, des courriers sont envoyés à l'ensemble des personnes de 17 ans et plus "ayant consulté trois fois le même médecin dans l'année, sans que ce dernier soit déclaré comme leur médecin traitant". Près de 183.000 personnes seraient dans ce cas de figure. Dans un second temps, après consultation de l'avis des patients, les praticiens ainsi identifiés seront contactés par la CPAM qui les invitera à accepter le statut de médecin traitant pour les malades qu'ils ont reçus au moins trois fois dans l'année.