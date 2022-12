Santé : un "nez électronique" pour dépister le cancer grâce à l'haleine des patients

À la manière des chiens renifleurs capables de détecter la présence "de cancers du sein comme ceux de l'Institut Curie", l'appareil s'appuie sur des capteurs "développés pour détecter certains COVs", a-t-il détaillé. Depuis 2018, une équipe pluridisciplinaire a mené une étude sur 750 patients sains et près de 500 patients atteints de cancers broncho-pulmonaires, pour "identifier précisément la signature" olfactive de ces pathologies.

Retardée par l'épidémie de Covid-19, elle livrera ses premiers résultats "début 2023", constituant "la plus large" étude menée à ce jour au niveau mondial. Parallèlement, d'autres scientifiques ont développé et testé le prototype en laboratoire. Le signal, "envoyé vers une base de données à distance", est "analysé grâce à une intelligence artificielle", et "rendu lisible" facilement sur une interface, a détaillé Justin Martin, doctorant à l'Université de Liège.