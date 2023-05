Qu'est-ce que la maladie de Ménière, dont souffre la chanteuse Hoshi ?

Un syndrome handicapant. Interrogée ces derniers jours sur France Inter, la chanteuse Hoshi, 26 ans, en a dit plus sur la maladie de Ménière, dont elle souffre. "Il faut que j'évite le stress au maximum, parce que cela peut me déclencher des crises de vertige, des vomissements, des acouphènes", raconte-t-elle à la radio. "Ce n'est pas juste une douleur, cela tourne dans tous les sens, un peu comme si on était sur un bateau. Quand j'ai identifié ça, j'ai dû revoir ma vie."