Santé : ces fausses bonnes idées pour lutter contre les virus de l'hiver

C'est le réflexe de nombreux Français : faire une cure de vitamines à l'approche de l'hiver. Nombreux sont ceux qui avalent un cachet de vitamine C pour "booster" leurs défenses immunitaires, une ampoule de vitamine D pour solidifier les os ou encore une gélule de vitamine B pour l'énergie. Des cocktails très populaires chez les consommateurs, puisque le marché est en progression constante avec une croissance de 6% enregistrée en 2021 pour atteindre 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, selon le syndicat national des compléments alimentaires.

Pourtant, les médecins sont unanimes : ces vitamines vendues dans le commerce et classées dans la catégorie des compléments alimentaires n'ont aucune action préventive ou curative sur les maladies de l'hiver. Avaler des gélules n'est ainsi efficace qu'en cas de carence, mais ne permet pas d'améliorer la santé si la personne ne souffre d'aucun déficit. Une alimentation équilibrée et diversifiée suffit à combler les besoins.

Une étude publiée en 2018 a ainsi montré que l'ingestion de vitamine C en plus de son alimentation ne permet pas d'empêcher de tomber malade, quand une autre conclut que "la vitamine C a un impact minime ou pas d'impact sur la durée d'un rhume". Par ailleurs, attention, même si les vitamines vendues dans les commerces sont des produits naturels, celles sous la forme de compléments alimentaires ne sont pas sans risque. Comme le rappelle Le Figaro, un excès de vitamine C peut ainsi provoquer des déséquilibres ou interférer avec la capacité du corps à absorber certains minéraux.