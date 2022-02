Conditions de vie en Ehpad : un rapport alertait-il dès 2018 ?

Dans son intervention, Brigitte Bourguignon a évoqué deux travaux parlementaires. Une mission dite "flash" tout d'abord, dont l'objectif affiché était en août 2017 "d’appréhender globalement les défis du secteur" et d'identifier des "décisions rapides à court et à moyen terme" pour améliorer le mode de fonctionnement des Ehpad. Suite à ces premiers travaux, une mission d'information parlementaire plus poussée a été diligentée. Aux commandes, la députée de la majorité Monique Iborra (déjà en charge de la mission flash), accompagnée de sa consœur Caroline Fiat, membre de la France insoumise.

Leur rapport final, disponible en ligne, met en avant une situation préoccupante. La première partie notamment, expose des "constats unanimes issus du terrain", avec une "prise en charge insatisfaisante" des personnes âgées "face à l'accroissement de la dépendance". Il est fait mention par les rapporteuses d'une "enquête menée par la Drees et le cabinet ENEIS", évoquant la "pression de la pendule" et une notion de "travail empêché", aboutissant au "sentiment d’aller contre ses propres valeurs professionnelles et personnelles". Des soignants qui affichent une souffrance au travail et évoquent pour certains un sentiment de "maltraitance passive" ou de "maltraitance institutionnelle". Autre élément marquant : "Le temps moyen consacré à chaque résident est inférieur à une heure par jour", indique le texte.