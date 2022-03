Scandale Orpea : la gestion financière du groupe épinglée dans un pré-rapport à charge

Plus de doute sur les manquements d'Orpea. Le groupe d'Ehpad privé augmente bel et bien ses bénéfices en embauchant moins de soignants que nécessaire. Et ce, alors que les dotations publiques allouées dans ce but lui permettent de recruter plus de personnels. Révélé lundi par Le Monde, le pré-rapport établi par l'Inspection générale des Finances (IGF) et celle des Affaires sociales (IGAS), confirme une grande partie des révélations faites dans le livre "Les Fossoyeurs", du journaliste Victor Castanet.

Ce document "confirme les économies réalisées par le groupe grâce à l'argent public". Selon Le Monde, le rapport "corrobore, à quelques exceptions près, les faits mis en lumière par M. Castanet : l'IGF et l'IGAS considèrent qu'Orpea poursuit en priorité un objectif de performance budgétaire qui contribue à la mauvaise qualité de vie des résidents et des soins qui leur sont prodigués".