Scandale Orpéa : les Ehpad sont-ils prévenus plusieurs jours avant un contrôle ?

Or, les inspections, souvent réalisées conjointement par ces deux structures, peuvent en effet être annoncées à l'établissement. De fait, si les contrôles sont prévus dans les conventions que signent les Ehpad avec les agences régionales, celles-ci peuvent être programmées. Comme l'écrit l'ARS Île-de-France dans une communication à ce sujet, chaque agence "établit chaque année un programme d'inspection". Les rendez-vous sont alors notifiés aux structures. Une mission d'inspection est "formalisée par une lettre de mission, signée par le directeur ou la directrice générale de l’ARS, destinée au gestionnaire de l’établissement ou au professionnel inspecté", précise l'agence francilienne, ajoutant que cette lettre informe du lieu, de la date, de la composition de la mission, et de ses objectifs. Ces inspections peuvent être "plus adaptées" à certaines situations, selon l'agence sanitaire, qui cite les cas "portant sur des questions d'organisation et demandant de rassembler des documents particuliers ou en grand nombre".

Par contre, en dehors "de ces opérations programmées", les inspections des ARS peuvent aussi "être mobilisées en urgence sur des situations d'une particulière gravité". Or, dans ce cas, une inspection peut effectivement être "inopinée". Ces dernières sont "plus adaptées aux situations de soupçons d'un défaut grave de prise en charge", comme du matériel inadapté ou des ressources humaines manquantes.