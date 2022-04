Sécurité routière : mise à jour des pathologies incompatibles avec la conduite

La liste des pathologies incompatibles avec la conduite est mise à jour depuis lundi 4 avril. Ce nouvel arrêté au Journal officiel abroge celui de 2005 afin, principalement, de prendre "en compte des innovations scientifiques et technologiques", en terme d'aménagement de l'habitacle et d'aide à la conduite notamment, rapporte l'AFP.

Les conducteurs présentant du diabète sans complication et dont le traitement ne génère pas de risque d’hypoglycémie ne seront notamment plus obligés de passer au préalable un contrôle médical pour conduire des véhicules légers (voitures et deux roues).

Les personnes atteintes de handicaps locomoteurs très lourds et de déficit auditif profond pourront, elles, désormais conduire poids-lourds et véhicules de transports en commun, après un examen validé par un médecin agréé et un inspecteur du permis de conduire. L'arrêté lève aussi des interdictions à la conduite des véhicules légers pour des personnes atteintes de certains handicaps locomoteurs très lourds.