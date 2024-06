La listériose est la seconde cause de mortalité par intoxication alimentaire en France. Provoquée par la listeria monocytogenes, elle est présente dans certains aliments et entraine, de fait, régulièrement des rappels produits. Voici ce qu'il faut savoir sur cette maladie qui peut s'avérer mortelle dans les cas les plus graves.

Régulièrement en France, plusieurs produits font l'objet de campagnes de rappel. Parmi les multiples causes de ces procédures au centre desquelles se trouve la santé des consommateurs avec des risques importants, figure la détection de la listéria monocytogenes, agent responsable de la listériose.

Entre 350 et 400 cas de cette maladie sont recensés chaque année en France, parmi lesquels quelques dizaines de cas mortels, faisant de cette infection bactérienne la seconde cause de décès d’origine alimentaire.

De quoi parle-t-on ?

La listériose est donc provoquée par la bactérie listeria, que l'on peut retrouver dans certains aliments. Selon les fiches régulièrement émises par Rappel Conso en cas de suspicion de listéria, les personnes qui auraient consommé les produits à risque ou contaminés sont susceptibles de présenter "de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures". Dans le cas où de tels symptômes se manifestent, les patients concernés "sont invités à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation". Il est rappelé que le "délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines".

À titre de repère, dans 20 à 30% des cas, la maladie nécessite une hospitalisation et peut être mortelle, selon l'Anses. Si elle peut être traitée par antibiotiques, elle n’en reste pas moins très dangereuse et invite à la plus grande vigilance notamment concernant les patients à risque, à savoir les personnes immunodéprimées, les personnes âgées et les enfants et surtout les femmes enceintes. Pour s'en prémunir, il convient d'être attentif au choix des aliments que l'on consomme.

Dans quels aliments trouve-t-on la listéria ?

Or, ce qui rend la listeria particulièrement dangereuse, c'est qu'elle peut se trouver dans des aliments de consommation courante, tels que du fromage ou de la charcuterie. Plus en détails, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) invite à la plus grande vigilance concernant "les produits de charcuterie cuite, les fromages à pâte molle (en particulier au lait cru), à croûte fleurie et lavée, à pâte pressée non cuite et affinage court, et les poissons fumés".

Dans une liste plus approfondie, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) énumère les aliments les plus à risque d’être concernés par une contamination à la bactérie listeria. Y figurent ainsi la charcuterie cuite prête à consommer, les fromages à pâtes molles à croûte fleurie (comme le camembert, le brie ou le crottin) à croûte lavée (comme le munster, le pont l’évêque ou le livarot), les fromages à pâtes pressées non cuites à affinage court (comme le morbier, le reblochon, le saint-nectaire), les fromages au lait cru (à l’exception des fromages à pâte pressée cuite comme le gruyère ou le comté), les fromages vendus râpés et la viande crue ou peu cuite. Sont également mentionnés certains produits de la mer comme les coquillages crus, le poisson cru (sushi, sashimi, tarama), les poissons fumés et les crustacés décortiqués vendus cuits. De son côté, le ministère de l’Agriculture évoque aussi les graines germées comme pouvant être porteuses de la bactérie, tandis que l’Institut Pasteur alerte, lui, sur les charcuteries en gelée, les rillettes, les pâtés et le foie gras.

Gare à la listériose néonatale

Si la listeria est aussi dangereuse chez les femmes enceintes, c'est parce qu'une infection à la bactérie est susceptible d'entrainer des risques de fausse couche, d’accouchement prématuré ou de fœtus non-viable. "Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes", peut-on par ailleurs lire dans les fiches de rappels produits émises sur Rappel Conso.

Lorsque l'infection concerne des femmes enceintes, voire le fœtus, on parle de listériose néonatale. Chaque année en France, environ 40 cas de cette maladie sont recensés. Pour mesurer les conséquences sur la santé de cette infection, des chercheurs de l’Institut Pasteur, de l’Université Paris-Cité, de l’AP-HP et de l’INSERM ont suivi des jeunes patients atteints de listériose néonatale jusqu’à l’âge de cinq ans et comparé leur état de santé avec celle d’enfants non touchés par la bactérie au cours de la grossesse. Dans deux tiers des cas, les données ont révélé des séquelles chez les enfants infectés, comme des troubles cognitifs, des problèmes de coordination motrice, des troubles visuels ou auditifs. Mais d'après les chercheurs, cette étude révèle que les conséquences de la listériose néonatale sont principalement liées à la prématurité de ces enfants, plus qu’à la maladie en elle-même.