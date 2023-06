Septicémie : que sait-on de la hausse inquiétante de cas sévères chez l'enfant ?

Pour sept cas sur neuf, une transmission materno-fœtale a été confirmée ou considérée comme probable, quatre des cinq mères ayant présenté des symptômes d’infection (fièvre, signes digestifs) dans les 48 heures précédant l’accouchement.

Pour la SFM, la contamination dans les sept premiers jours de vie, la prématurité et le petit poids de naissance mais aussi La gémellité et le sexe masculin (très prépondérants chez les 9 patients rapportés), pourraient expliquer la sévérité de l’infection. Mais la circulation d’un nouvel entérovirus, le variant d’echovirus 11, détecté à partir de juin 2022 en France métropolitaine et dans certains départements et régions d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie et Réunion), pourrait être en cause. Les entérovirus sont un groupe de virus qui peuvent provoquer diverses maladies infectieuses et sont responsables d’épidémies annuelles affectant les nouveau-nés différemment et parfois plus gravement.