Covid-19 : plus d'1% de la population positive au virus en une semaine dans plusieurs régions

La septième vague déferle sur la France. Chaque jour, le pays recense en moyenne 120.000 nouveaux cas de Covid-19, la faute au sous-variant d'Omicron BA.5, plus contagieux et désormais majoritaire. Conséquence, d'après l'agence sanitaire Santé publique France, plusieurs régions de métropole voient leur taux d'incidence dépasser la barre des 1000 contaminations pour 100.000 habitants.

C'est notamment le cas de l'Île-de-France, région la plus touchée par cette nouvelle vague. En région parisienne, entre le 27 juin et le 3 juillet, le taux d'incidence a augmenté de 33%. Durant cette période, il s'est élevé à 1295 cas pour 100.000 habitants, ce qui signifie qu'environ 1,3% de la population de ce territoire a contracté le virus entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet.