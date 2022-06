L'OMS s'attend à des "niveaux élevés" de Covid-19 cet été en Europe

Cette hausse des cas positifs touche la quasi-totalité des pays européens, du Portugal au Luxembourg, en passant par la France, la Grèce, Chypre, l'Allemagne et l'Autriche, qui figure aujourd'hui dans le peloton de tête des États affichant la plus forte incidence. "Nous espérons que les importants programmes de vaccination que la plupart des États membres ont mis en place, de même que les infections passées, signifieront que nous allons éviter les conséquences les plus graves que nous avons observées plus tôt dans la pandémie", a avancé Hans Kluge. "Néanmoins, nos recommandations restent en place", a-t-il souligné.

L'OMS conseille en effet aux Européens qui présentent des symptômes respiratoires de s'isoler, de vérifier que leur vaccination est à jour et de porter un masque dans les endroits fréquentés. "Nous devons continuer à traquer le virus parce que ne pas le faire nous rend de plus en plus aveugles aux modes de transmission et à (son) évolution", a souligné le directeur de l'OMS Europe.