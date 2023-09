Des substances toxiques encore détectées dans les protections hygiéniques

Au total, ce sont neuf substances qui ont été recherchées. Des tests réalisés en partenariat avec l’Agence de la transition écologique (Ademe) qui permettent de conclure à des résultats mitigés. "Les tampons sont la catégorie de protections hygiéniques où on a retrouvé le plus souvent des contaminants : on a 4 produits sur 9 avec des traces de dioxines ou de dérivé du glyphosate", a indiqué à France Info Adélaïde Robert, en charge de la rubrique santé de 60 millions de consommateurs.

Le magazine souligne qu'aux "niveaux où nous avons détecté les contaminants, la plupart des marques ont souligné que leur présence n’était pas préoccupante". Les valeurs relevées se trouvent en effet sous les seuils maximums fixés par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). En théorie, eu égard aux connaissances actuelles, aucun risque majeur pour la santé n'est donc à redouter. L'exposition de ces produits aux muqueuses demeure toutefois un sujet de préoccupation, si bien qu'il "semble raisonnable de demander aux industriels de viser l’absence de résidus", estime Adélaïde Robert.