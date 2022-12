Les préservatifs seront gratuits en pharmacie pour les 18-25 ans à partir du 1er janvier 2023

Deux marques de préservatifs masculins sont déjà remboursables par l'Assurance Maladie, "Eden" et "Sortez couverts !", "à hauteur de 60 % sur prescription d’un médecin ou d’une sage-femme", précise son site. Des préservatifs gratuits étaient aussi proposés dans les centres de santé sexuelle et dans les centres de dépistage anonyme et gratuit (CeGGID). Les autres marques en vente libre n'étaient en revanche pas prises en charge.