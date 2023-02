Sida : un troisième cas de guérison probable après une greffe de moelle osseuse

Plus de 5 ans après la greffe, et après avoir traversé diverses complications, le patient s’est stabilisé. En 2018, l’équipe médicale ne détectait plus la présence de virus et a planifié avec le patient un arrêt surveillé du traitement antirétroviral contre le VIH. Quand le traitement a été suspendu, l’équipe médicale et les chercheurs ont suivi le patient pendant 44 mois et n’ont détecté aucune trace de particule virale ou de réservoir viral activable dans le sang ou les tissus du patient. Il n’a pas non plus été détecté d’activation des réponses immunitaires caractéristiques de l’infection VIH.

"Même si nous n’avons pas pu analyser tous les tissus du patient pour formellement écarter la présence du VIH dans l’organisme, ces résultats indiquent que le système immunitaire n’a pas détecté le virus après l’interruption du traitement", commente Asier Sáez-Cirión. Aujourd’hui, le patient de Düsseldorf a 53 ans et est en bonne santé. Toutes ces données permettent donc à l’équipe scientifique d’affirmer que cette personne est probablement guérie de l’infection par le VIH.

Cependant, la stratégie thérapeutique décrite dans cette étude est très agressive et n’est pas adaptable au reste de la population vivant avec le VIH. "La greffe de cellules souches ne s’applique qu’aux personnes souffrant d’une maladie hématologique et pour qui aucune autre d’alternative thérapeutique existe. Dans le cas des personnes vivant avec le VIH, le traitement antirétroviral est actuellement la meilleure alternative thérapeutique", souligne les chercheurs.