Sida : une troisième patiente guérie grâce à un traitement novateur à New-York

Elle serait la troisième personne à guérir du sida et la première femme. Le 15 février, des scientifiques américains ont annoncé, lors de la Conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes de Denver, qu'une patiente atteinte du sida, soignée à New York, en avait guéri grâce à une nouvelle méthode de greffe de cellules souches provenant de sang de cordon ombilical.