Sidaction : les jeunes encore prisonniers d'idées reçues et de fausses informations sur le VIH

Loin de se dissiper, les idées reçues sur le VIH et le sida "s'ancrent et ne disparaissent pas" auprès des plus jeunes. À l'occasion du week-end du Sidaction, qui débute ce vendredi et courra jusqu'à dimanche, l'association publie les résultats d'un sondage de l'Ifop mené chaque année auprès des 15-24 ans, qui dresse un constat inquiétant. Un sondé sur quatre estime être mal informé sur le virus, "soit une augmentation alarmante de 22 points par rapport à 2009", souligne l'organisation dans un communiqué, se disant particulièrement "inquiète".

"Même si nous notons une amélioration du sentiment d’information chez les jeunes et revenons à une situation pré-pandémique, certains chiffres restent alarmants", déplore Florence Thune, directrice générale de Sidaction, citée par ce communiqué. L'enquête d'opinion révèle aussi que moins d'un jeune sur trois (28%) déclarent avoir réalisé un dépistage au moins une fois au cours de l'année écoulée. "Un chiffre toujours trop faible", regrette Sidaction, malgré une hausse de 8% par rapport à 2022. Pour cause, 65% des 15-24 ans reconnaissent ne pas savoir où il est possible de se faire dépister.