Soignants suspendus, soupçons de conflits d'intérêts, urgences... On a vérifié les propos visant le ministre François Braun

Vous nous avez interrogés sur l’authenticité de propos attribués à François Braun. D’après un photomontage, le ministre rapportait en août 2021, en sa qualité de médecin et président du syndicat Samu-Urgences de France, que "c’est scandaleux de ne pas réintégrer les soignants non vaccinés". Une position qu’il aurait tenue sur l’antenne de CNews, selon cette image. Mais aujourd’hui, François Braun affiche une ligne contraire, celle d'Emmanuel Macron. Et il l’a d’ailleurs répété le 5 juillet dernier devant l’Assemblée nationale, jugeant que la réintégration des soignants suspendus, car non vaccinés contre le Covid, n’était "pas d’actualité" et qu’elle n’était "pas l’objet du texte" discuté à l’Assemblée.