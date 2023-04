"Soigner par les pierres" : que penser des vertus et promesses de la lithothérapie ?

En France, la lithothérapie n'est pas une discipline encadrée. Aucun cursus ni diplôme n'est requise pour exercer ce métier, même si des formations onéreuses sont proposées, moyennant plusieurs milliers d'euros. L'auto-formation est souvent pratiquée, à l'aide des nombreux ouvrages proposés sur le marché. Outre les sites spécialisés, dédiés aux pierres et à leurs hypothétiques vertus, on trouve aussi une offre assez vaste chez de grandes enseignes culturelles, telles de la Fnac ou Cultura.

Du côté de Cultura, justement, on explique à TF1info proposer "des pierres de lithothérapie depuis une dizaine d’années" que ce soit dans les magasins de la marque ou en ligne. "Nous avons en quelque sorte un temps d’avance par rapport à cette tendance", nous confie-t-on. L'enseigne remarque "une évolution à la hausse du nombre de fournisseurs de pierres, parfois aux dépens de la qualité et de la traçabilité des pierres", ce qui conduit à une vigilance particulière et à privilégier "un plus petit nombre de références pour s’assurer de l’authenticité de la qualité" des produits proposés aux clients. Des clients que Cultura décrit comme "plutôt grand public" dans ses rayons dédiés à la lithothérapie. Cette dernière est aujourd'hui décrite comme "l'un des 'métiers' les plus importants du secteur épanouissement personnel" par l'enseigne.

L'engouement pour cette médecine "alternative" s'observe sur les réseaux sociaux, autour de mots-clés utilisés plusieurs centaines de milliers de fois et d'influenceurs aux milliers d'abonnés, vantant les bienfaits des pierres. Des célébrités comme Kim Kardashian ou Gwyneth Paltrow ont également fait la promotion de cette "tendance new age", telle que décrite par le quotidien britannique The Guardian. Le média rapporte qu'aux États-Unis, "la demande de cristaux et de pierres précieuses étrangers a doublé" entre 2016 et 2019 au cours des trois dernières années, tandis que doublaient les importations de quartz en l'espace de 5 ans. Interrogé, un distributeur de cristaux a confié que les marchands haut de gamme réalisaient "un chiffre d'affaires annuel d'environ 500 millions de dollars". Si l'on ajoute le bas de gamme, "il s'agit d'un secteur très rentable qui pèse plusieurs milliards de dollars". Une tendance globale, loin de se limiter aux frontières de l'hexagone.