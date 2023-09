Soins dentaires : ce que change pour vous la baisse des remboursements à partir du 1ᵉʳ octobre

Si le gouvernement promettait cet été que ce coup de rabot n'affecterait ni la rémunération des professionnels ni le porte-monnaie de leurs patients, qu’en est-il réellement ? Ce que la Sécurité sociale ne remboursera plus devra être compensé par les complémentaires santé, qui devront inévitablement faire répercuter l’excédent sur tous leurs assurés en augmentant le prix des cotisations. En 2023 déjà, certains assurés ont vu leur tarification augmenter de 4.7% en moyenne, et ce pourcentage pourrait bien être réévalué l’an prochain. Et pour les Français qui ne bénéficient pas d’une complémentaire santé, estimés à 2.5 millions d’après l’UFC-Que choisir, c’est la douche froide. En effet, de nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer une mesure qui creusera les inégalités, tout en amplifiant le risque de renoncement de soins parmi les populations les plus précaires. Pour rappel, il est tout à fait possible de résilier son contrat de santé à tout moment après un an de souscription.