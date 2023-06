Soleil : pensez à préparer votre peau pour bronzer en toute sécurité

Bien préparer sa peau au soleil passe par l’alimentation. Selon les laboratoires Mességué, “certains aliments sont riches en vitamines et minéraux excellents pour la peau.” Notamment ceux qui contiennent beaucoup de bêta-carotènes comme les carottes, les tomates, les mangues ou les agrumes. Les acides gras peuvent également favoriser la régénération de la peau, on en trouve dans les sardines, le saumon ou le thon. Avant l’été, la chose la plus simple à mettre en place est certainement une alimentation saine et équilibrée.

Les peaux sèches résistent moins bien aux agressions du soleil. L’hydratation devient alors essentielle : à l’extérieur grâce à des crèmes, mais également à l'intérieur en buvant au moins deux litres d’eau par jour. C’est la quantité recommandée par le centre d’information sur l’eau. Si boire autant peut être compliqué pour certaines personnes, de nombreux fruits et légumes sont parfaits pour s’hydrater. C’est notamment le cas du concombre, de la tomate, de la courgette, mais aussi du melon, de la pastèque et des pêches.

Les gélules solaires sont souvent recommandées bien que leur efficacité n’ait jamais été prouvée scientifiquement. Les gommages permettent un bronzage uniforme, mais également d’aider les soins hydratants à mieux pénétrer et agir.

Bien sûr, même bien préparée, il est tout de même essentiel de se protéger une fois au soleil. “Le bronzage (...) ne filtre qu’une partie des UV. Une peau bronzée risque donc moins les coups de soleil, mais elle ne protège pas contre le vieillissement cutané et ne limite qu’en partie le risque de cancer” rappelle l’Institut national du Cancer. La crème solaire reste donc essentielle pour une exposition aux rayons du soleil.