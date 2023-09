Sommeil : 5 astuces de grands-mères pour bien dormir

Chez les grands-mères, la prise d’une douche avant le coucher est recommandé pour bien dormir. Mais pour en profiter au maximum, l’astuce de nos mamies consiste à la prendre tiède environ une heure avant de se mettre au lit. De cette façon, le corps se refroidit et s'endort plus vite. En effet, une douche tiède permet d’abaisser la température corporelle et favorise l’endormissement. Mais attention, n’optez pas pour une douche brûlante ! Contrairement à ce qu’on pense, la chaleur provoque l’effet inverse et vous maintient éveillé.