6 astuces pour dormir quand il fait chaud

Avant de vous coucher, prenez une douche tiède. Le corps va ainsi redescendre en température. Il vaut mieux éviter les bains froids, car le corps va chercher à se réchauffer et produire l’effet inverse de celui escompté. Séchez-vous au minimum, l’évaporation des gouttes va continuer à abaisser la température corporelle.

Optez pour un dîner léger, idéalement deux heures avant d’aller au lit. La digestion entraîne une augmentation de la température corporelle et rend l’endormissement plus compliqué. Le repas idéal pour un soir de fortes chaleurs se compose de légumes, de fruits et de viandes blanches.

L’été, la déshydratation arrive très rapidement, il faut donc boire beaucoup. Une déshydratation, même légère, peut perturber l’endormissement. Les spécialistes conseillent donc de boire de l’eau de manière régulière et d’éviter l’alcool qui augmente la perte d’eau et augmente la température de l’organisme.