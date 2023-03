Sommeil : les Français dorment de moins en moins bien et leur santé mentale en pâtit

Selon l'étude menée par l'Ifop, la moitié des Français regarderaient la télévision ou des vidéos avant de se coucher et 49% consulteraient leur téléphone. Plus en détail, 61% des moins de 35 ans regarderaient des vidéos avant de se coucher et 71% utiliseraient leur téléphone dans leur lit. Or, l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance est formel : la lumière bleue qui en émane nuirait considérablement à nos cycles de sommeil qui seraient moins profonds et donc moins réparateurs pour notre organisme.

Suivant cette logique, il est recommandé d'éviter la consommation d'excitants comme le café à des heures trop tardives lorsqu'on est sujets à des troubles du sommeil. La pratique d'une activité physique peut elle aussi s'avérer salutaire, la sédentarité pouvant expliquer en partie la survenue de troubles du sommeil mais attention à ne pas la pratiquer juste avant de se coucher au risque de dérégler votre température corporelle. Tout comme la pratique de la relaxation, alors que nous mettons en moyenne 40 minutes de plus à nous endormir.