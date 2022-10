Sommeil : quelle est la température idéale pour bien dormir ?

"L’endormissement est favorisé par une baisse de la température du corps humain. Une température idéale se situerait entre 16 et 18 °C", explique le Dr Maher Abouda, pneumologue et spécialiste du sommeil au centre hospitalier de Châteaudun (Eure-et-Loir), dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. La raison est la suivante : spontanément, au moment du coucher, notre cerveau - plus précisément l’hypothalamus - qui joue un rôle de thermostat, fait baisser notre température corporelle pour favoriser l’endormissement. Une chambre fraîche apporte un confort thermique qui met notre corps en condition pour enclencher ce processus.

En effet, deux fois par jour, la température interne du corps baisse et c’est donc durant ces phases que la capacité à dormir est optimale. Ces phases se situent généralement vers 14 heures (heure de la sieste) ou le soir après 22 heures. Elles peuvent varier d’un individu à l’autre selon que l’on est du matin ou du soir. Ainsi, s'il fait trop chaud, la baisse de la température du corps se fera difficilement et perturbera le sommeil. Comme le préconise le gouvernement, une chambre à 17 °C est par conséquent, et en dépit des changements de température dus aux saisons, l’un des facteurs essentiels à une bonne nuit de sommeil.