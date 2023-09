L'astuce ultra-efficace pour s'endormir en moins d'une minute

Les mauvaises nuits peuvent être la conséquence de causes très variées allant du stress à la mauvaise literie. Mais pas seulement ! L’environnement influe sur la qualité du sommeil.

Pour un endormissement simple et efficace, il est nécessaire de supprimer toute perturbation sonore et lumineuse, mais aussi de limiter l’usage du téléphone et autres appareils émettant de la lumière bleue le soir. En effet, ces derniers ont tendance à décaler le cycle de sommeil et perturbent fortement l'organisme.

Les troubles du sommeil étant très souvent liés au mental, on conseille de pratiquer la sophrologie. Cet art prône l’importance du contrôle de sa respiration abdominale ainsi que la gestion continue de son débit d’air entrant comme sortant. Grâce à ces méthodes, on parvient à une meilleure connexion à soi, mais on favorise également le lâcher-prise et donc l'endormissement.