Sommeil : on sait désormais pourquoi bien dormir prémunit contre le risque d'AVC

Quelques jours plus tôt, le 12 octobre, ce sont des cardiologues et angiologues du Centre médical Irving de l'Université Columbia qui lançaient un avertissement contre le manque de sommeil, en détaillant le processus qui conduit à ce que des heures de coucher irrégulières et incohérentes favorisent le risque de maladie cardiaque.

Leurs travaux nous apprennent notamment qu'après seulement six semaines de sommeil écourté, les cellules qui tapissent nos vaisseaux sanguins ne sont plus capables d’éliminer les oxydants nocifs et se noient littéralement dedans. Selon eux, retarder l'heure du coucher seulement de 90 minutes chaque soir conduit déjà à ce phénomène qui endommage les neurones et les vaisseaux sanguins.