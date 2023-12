Sommeil : quelles sont les conséquences d’un manque sur la santé ?

S’il n’y a pas de temps de sommeil idéal, on conseille de dormir entre sept et neuf heures pour un adulte. La somnolence, le manque de concentration, les migraines et les douleurs dorsales ou cervicales sont des signes d’un manque de sommeil. La dette de sommeil peut engendrer des troubles de l’humeur, mais également favoriser la prise de poids et le développement de pathologies comme le diabète ou la dépression.

Quotidien stressant, hausse du temps passé devant les écrans ou tout simplement insomnies, plusieurs facteurs peuvent expliquer un manque de sommeil. Si ce trouble vous concerne, sachez qu’il est loin d’être sans conséquence. Voici ce que vous risquez si vous ne dormez pas assez chaque nuit.

Petit ou gros dormeur ?

Chaque individu possède une horloge biologique interne qui permet à l'organisme de recharger les batteries et il n'existe pas de temps de sommeil idéal. On considère que pour un sommeil réparateur chez l’adulte, une nuit complète doit être comprise entre sept et neuf heures consécutives. Mais chaque personne est différente !

Par ailleurs, il ne faut pas négliger la qualité du sommeil. En effet, certains facteurs influencent négativement ce repos nocturne et peuvent perturber le cycle et même l’endormissement. C’est notamment le cas en cas de stress au travail ou d’anxiété personnelle, si vous vous trouvez dans un environnement non adapté (bruits, lumières, température élevée…) ou encore après la consommation tardive et/ou excessive de café ou d’alcool par exemple. Certaines pathologies comme la dépression, un syndrome d’apnée du sommeil ou même la prise de médicaments peuvent en parallèle affecter le sommeil.

Les symptômes du manque de sommeil

Vous ne savez pas si vous dormez suffisamment ? Sachez que certains signes ne trompent pas. Si vous avez tendance à vous sentir fatigué même au réveil, n'arrivez pas à garder les yeux ouverts durant la journée ou si vous souffrez de douleurs au niveau du dos ou du cou ou même d'une faim exacerbée, vous manquez probablement de repos. De même, si vous êtes plus vite irrité, avez du mal à rester concentré sur une tâche au travail ou que des migraines intenses vous accompagnent toute la journée, prudence…

Risques encourus

Une dette de sommeil n’est pas sans conséquence d’un point de vue santé. Un manque de repos peut en effet favoriser le développement de problèmes physiques et impacter le bien-être mental. On peut notamment citer l'apparition de troubles de l’humeur, une plus grande irritabilité qui peut même engendrer un syndrome dépressif. La privation de sommeil a également d’autres conséquences comme le développement des maladies cardio-vasculaires. Mais pas seulement ! Selon une étude canadienne portant sur 283 personnes, un déficit de sommeil favorise notamment la prise de poids : six ans de suivi ont permis aux experts de démontrer que le manque de sommeil triplait le risque d’obésité. Parallèlement, une seconde étude a prouvé qu’un sommeil de mauvaise qualité pourrait perturber l’organisme tout entier et plus précisément la synthèse de certaines hormones indispensables comme la cortisol. Mal régulée, cette hormone du stress favorise l’apparition précoce d’une intolérance au glucose pouvant mener jusqu'au développement d’un diabète de type 2. Enfin, il est connu que la privation de sommeil augmente le risque de tomber malade : le corps ne pouvant pas sécréter assez de cytokines - nécessaire pour traiter les inflammations - le système immunitaire s’en voit dégrader…