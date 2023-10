SOS Fringales : mode d’emploi pour gérer votre faim pendant votre régime

Autrefois en vogue, les diètes trop drastiques ne sont aujourd’hui plus de rigueur. Pour respecter son corps et sa santé, on préfère s’orienter vers des régimes plus doux et progressifs. Il n’empêche qu’ils passent nécessairement par l’instauration d’un rééquilibrage alimentaire. Chez les personnes qui se lancent dans ce type de démarche, des fringales peuvent survenir et réduire à néant les efforts déployés pour perdre du poids. Afin de les éviter et maîtriser sa sensation de faim, il convient alors d’adopter certaines habitudes. Le plus basique consiste à s’hydrater suffisamment, en buvant un litre et demi par jour. Diverses études scientifiques montrent que le fait de remplir l’estomac de liquide diminue l’appétit, même si ce phénomène est de courte durée, et augmente légèrement la dépense énergétique au repos. Il est possible de varier les plaisirs en optant pour des thés, tisanes ou eaux infusées avec des épices, des herbes sauvages telle que la menthe ou des écorces d’agrumes.