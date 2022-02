Soulager un mal de dos par le massage, est-ce vraiment efficace ?

Relaxer, détendre, diminuer le stress, favoriser la circulation sanguine, etc. De multiples études documentent avec précisions les bienfaits des massages sur le corps et l’esprit. La massothérapie, pratiquée depuis des millénaires par la médecine chinoise, apaise le corps mentalement et physiquement en relâchant les tensions. Elle aide également notre cycle naturel à mieux se réguler. Elle renforce l’énergie corporelle et ses pressions facilitent l’élimination des toxines. Des biologistes canadiens ont même découvert que le massage avait des vertus antalgiques. D’autres chercheurs convergent en affirmant que le massage permet d’améliorer l’état des tissus et d’interrompre le cercle vicieux douloureux.