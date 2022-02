Sous stimulation électrique, des paralytiques remarchent, nagent et font du vélo

Pour parvenir à de telles avancées, résultat de 10 ans de recherche, les chercheurs ont amélioré la technologie utilisée par rapport aux précédentes expériences, qui se basaient sur des outils préexistants de stimulation électrique. Or ces dispositifs étaient conçus dans un but différent : réduire la douleur et non relancer des mouvements, un objectif bien plus complexe d'autant que chaque être humain possède une moelle épinière aux caractéristiques très variables. Cette fois, "les électrodes sont plus longues et plus grandes que celles utilisées auparavant, ce qui permet d'accéder à plus de muscles", a détaillé Jocelyne Bloch.

Autre avancée importante : grâce à des logiciels utilisant l'intelligence artificielle, les impulsions électriques sont bien plus précises. Elles correspondent mieux à chaque mouvement, au lieu de consister en un flux de courant indiscriminé.