Soyez polis, c’est bon pour votre santé mentale !

Enseignée le plus tôt possible, la politesse fait partie des piliers les plus importants de l’apprentissage de la vie en société. Elle permet notamment d’assurer une bonne cohésion sociale, mais aussi de limiter les rapports conflictuels au quotidien. Si l’on évoque souvent l’impact d’un bonjour ou d’un merci pour se faire bien voir, certains spécialistes sont formels : la politesse a aussi de nombreuses incidences sur la santé mentale et le bien-être d’une personne.

La politesse est-elle la clé du bonheur ? Il semblerait bien que oui ! Être poli, c’est de toute évidence faire preuve de courtoisie, de civilité, de savoir-vivre et d’éducation. C’est surtout un énorme atout si vous ne voulez pas paraître grossier et irrespectueux envers votre entourage, dans la sphère privée comme professionnelle. Aussi simple qu’un "bonjour", "après vous" ou qu’un "merci", cet ensemble de règles qui régissent nos comportements sont enseignés depuis la tendre enfance. En plus d’améliorer sa communication, de répandre la sympathie et la gentillesse autour de soi, ces petits actes de courtoisie en apparence anodins ont des effets positifs sur votre bien-être et votre santé mentale.

Pourquoi la politesse nous fait du bien ?

Nous avons souvent coutume de dire que la politesse et le savoir-vivre se perdent dans nos sociétés, qui ont plutôt tendance à privilégier des modes de communication de plus en plus rapides et directs. Pourtant, les règles élémentaires de politesse, aussi simple que bonjour, peut avoir bien plus de répercussions positives et qu’on ne le croit ! D’abord, la politesse permet de construire des relations plus solides avec les autres et de créer un climat harmonieux. Plus vous serez agréable et empathique avec les autres, plus on vous le rendra et votre réseau social sera plus étendu.

La politesse permet non seulement d’exprimer sa considération envers autrui, mais aussi envers soi-même en se présentant comme une personne respectable et attrayante. Quoi de plus satisfaisant que d’honorer ainsi une partie des valeurs que l’on a reçues depuis sa plus tendre enfance ? En plus de cela, vous y gagnerez une plus grande estime de vous-même. "Lorsque nous aidons les autres et accomplissons des actes de bonté, notre cerveau libère des endorphines, les substances chimiques qui nous donnent un sentiment de ferveur et de bonne humeur", explique la psychologue clinicienne américaine Lara Honos-Webb dans un article de Psychology Today.

La politesse réduit les effets du stress et de l’isolement

Par ailleurs, la politesse aide à réduire les conflits et les tensions en instaurant un climat propice à l’écoute et la compréhension. Vous aurez moins de chance de vous faire des ennemis en étant poli, et donc de vous dans des situations propices à la contrariété et au stress. Une étude de l’Université de Yale publiée dans Clinical Psychological Science a d’ailleurs révélé que les personnes qui adoptent des comportements pro-sociaux, autrement dit des actes volontaires comme retenir la porte pour quelqu’un, aider une personne âgée à sortir du bus ou s’engager dans une conversation amicale et spontanée, sont plus positifs et d’une meilleure humeur que les jours où ils se montrent moins serviables.

D’après les auteurs, ces petits gestes quotidiens contribueraient même à "atténuer les effets émotionnels négatifs du stress quotidien" sur la santé mentale. Autrement dit, plus vous serez poli, plus vous serez détendu. Par ailleurs, la politesse permet aussi de lutter contre l’isolement. On le sait, la solitude augmente les risques de dépression et de maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Plus vous vous montrerez prévoyant, respectueux, attentif aux autres et soucieux de leur bien-être, plus vous serez entouré. À l’inverse, une personne qui se montre agressive et insensible aux autres aura peu de chance d’être le voisin le plus populaire du quartier.