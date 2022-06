Sport : c'est quoi une bonne séance de jogging?

Même les joggeurs confirmés doivent en passer par une phase d'échauffement avant d'accélérer dans leur foulée. L'objectif est de réveiller le corps en douceur en réalisant 10 minutes de marche où l'on étire les muscles au maximum. Prenez aussi le temps de « débloquer » votre corps en répétant plusieurs grosses expirations en gonflant le ventre et inspirations en le creusant. Le bon rythme pour la suite ? Celui qui vous permet de pouvoir tenir une vraie conversation sans vous sentir particulièrement essoufflé.

La première semaine, exercez-vous pendant 20 minutes, au cours desquelles vous alternerez des phases de course et de marche. Puis vous passerez de semaine en semaine à 35, 45 et enfin, 60 minutes. Vous augmenterez les phases de course progressivement, tout en réduisant les celles de récupération.

Pendant et après l'effort, pensez à bien vous hydrater (une gorgée toutes les 10 minutes au cours de la course, à volonté ensuite). Le repas suivant le jogging, incluez automatiquement des sucres lents dans votre assiette. Ils sont en effet indispensables pour réduire les courbatures et autres douleurs musculaires, de même que les étirements de fin de séances. Pour bien faire, il faudrait y consacrer 10 bonnes minutes, même si cela peut paraitre fastidieux sur le moment.