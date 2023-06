Un corps d’athlète avant l’été : 5 conseils pour réussir votre remise en forme

Le plus important est de se fixer des objectifs honnêtes et atteignables. Pour y parvenir, de plus en plus de coachs sportifs utilisent la méthode SMART. Décrite pour la première fois par George T. Doran en 1981, elle permet de fixer des objectifs définis, réalistes et atteignables. L’acronyme SMART correspond à : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporellement défini. Avant votre départ en vacances, vous pouvez choisir de perdre un ou deux kilos ou de réussir à vous sentir mieux dans votre corps. C’est un objectif réaliste et temporellement défini.

Il est aussi possible de faire évaluer sa condition physique par un professionnel. C’est ce que recommande Emmanuelle Dion, chiropraticienne canadienne. Elle explique qu’un médecin de famille peut aider à déterminer certaines limites en fonction de votre état de santé. Elle ajoute qu’un kinésiologue peut faire une évaluation complète de la condition physique et ainsi adapter un programme d’entraînement adapté à vos besoins.