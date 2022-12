Faut-il continuer à faire son jogging par grand froid ?

Quand les températures chutent, la pratique du running ne diminue pas pour autant. La météo hivernale ne facilitant pas la course en plein air, il est préférable de prendre quelques précautions. Par grand froid, les coureurs peuvent souffrir d’une vasoconstriction des artères. Il s’agit d’une diminution du calibre des vaisseaux sanguins qui peut entraîner des incidents graves comme une angine de poitrine ou un infarctus du myocarde. Les pratiquants peuvent aussi souffrir de bronchites ou de tendinopathies.

"Il faut savoir que le froid augmente mécaniquement nos besoins en calories. Notre corps lutte contre le froid et met en place la vasoconstriction, soit la protection des parties corporelles les plus stratégiques, cœur et cerveau. C'est de là que vient le froid ressenti plus intensément aux extrémités", nous expliquait Malek Boukerchi, lors d'une interview accordée en 2017. Ce sportif de haut-niveau a parcouru 150 kilomètres à pied lors de l'Ice Marathon, une compétition où les athlètes ont couru par -50°C en Antarctique.