Quelles activités pour rester en mouvement et éviter le mal de dos ?

Si la salle de sport vous effraie, vous avez la possibilité de vous tourner vers des pratiques plus douces comme le yoga. On renforce les muscles profonds, on rééquilibre la colonne vertébrale et on libère les tensions grâce à quelques postures et des respirations profondes. Parmi les "positions" les plus recommandées pour le mal de dos : on retrouve la torsion couchée pour la colonne vertébrale ou assise pour étirer le dos, la posture de l'enfant pour soulager les lombaires ou encore le "chien tête en bas" pour renforcer le dos. Le Pilate est aussi une excellente activité pour prévenir les maux du dos. Mélange de gymnastique, de yoga et de musculation, il permet de muscler en profondeur et surtout de soulager les muscles lombaires grâce à des exercices doux. Le "shoulder bridge" est idéal pour détendre et soulager les tensions au niveau du dos. Allongé sur le dos, les bras le long du corps, il suffit de soulever le bassin jusqu'à former une planche avec le corps. Il est important de penser à contracter le périnée et à faire des allers-retours avec le bassin (4).