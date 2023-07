Strasbourg : vaste opération de démoustication après un cas de dengue

La mise en place de ce traitement est une procédure habituelle. Il permet d’éviter toute transmission de la maladie à d’autres personnes résidant dans ce secteur ou le fréquentant. Les résidents et établissements des rues concernées ont été informés de cette opération ainsi que des mesures de précaution à prendre : demeurer à l’intérieur des bâtiments, fermer les fenêtres durant l’intervention, rincer à l’eau le mobilier de jardin ou encore rentrer les gamelles des animaux.

Un périmètre de sécurité dans les rues concernées et avoisinantes sera établi afin d’éviter l’exposition de la population au produit de traitement pendant la durée de l’intervention et dans les 30 minutes qui suivront. La dengue est une maladie virale transmise à l’être humain par piqûre de moustiques du genre Aedes infectés, aussi appelés moustiques tigres. Les symptômes les plus fréquents sont une forte fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées et des éruptions cutanées.