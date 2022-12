Streptocoques A : qu'est-ce que ces bactéries qui inquiètent la France et le Royaume-Uni ?

Si aucun vaccin n'existe, les bactéries sont la plupart du temps traitables avec des antibiotiques et notamment la pénicilline ou l'amoxicilline. Problème : ce dernier traitement est en tension en France, alors que plusieurs organisations de médecins - infectiologues et pédiatres - ont prévenu que la pénurie dont est l'objet l'amoxicilline risque de provoquer une grave crise de santé publique chez les enfants. Or, contrairement à des maladies infantiles d'origine virale comme la bronchiolite, dont l'épidémie devrait prochainement atteindre son pic, les infections à streptocoques A ont besoin de ces traitements pour être soignées à temps.

Dans ce contexte, la DGS a prévu de "préciser les recommandations de prise en charge des cas et des personnes contacts, notamment dans le contexte actuel de tensions sur l'amoxicilline". Toutefois, depuis quelques années, les bactéries sont de plus en plus résistantes à ces traitements. En France, précise l'Institut Pasteur, les infections à streptocoques A sont en augmentation depuis les années 2000, le taux d'incidence étant passé de 1,2 à 3,3/100.000.

Pour tenter de soigner au plus tôt les infections, les autorités sanitaires appellent les parents à faire examiner et tester au plus vite leurs enfants atteints d'une angine et de la scarlatine, dès l'apparition de premiers symptômes importants.