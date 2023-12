Stressé par les fêtes de Noël ? Ces 4 astuces pour vous détendre

Noël est une période stressante pour beaucoup de foyers. La respiration et la méditation sont des techniques très efficaces pour réduire le stress. On conseille de pratiquer une activité physique régulière pour éviter les crises d’angoisse.

À l’approche des fêtes de Noël, certaines personnes souffrent de stress et d’anxiété. Entre la recherche des cadeaux, l’élaboration du menu de fête, l’achat des courses alimentaires et la charge de travail liée aux derniers dossiers à boucler avant les congés, la période n’est pas de tout repos. Pour éviter la crise d’angoisse, voici nos conseils pour vous détendre avant les fêtes.

Pourquoi vous devrez demander de l’aide à Noël

Quand on reçoit sa famille pour Noël, on n’a qu’une envie : faire plaisir. Mais à vouloir tout gérer seul, on se fatigue et le stress prend le pas sur l'aspect festif de la période. Pour alléger la charge mentale liée aux festivités, on vous conseille de ne pas hésiter à demander de l’aide à vos proches. Toute la famille est en effet capable de prendre en charge certains impératifs liés à Noël. Les enfants peuvent se charger de la décoration du sapin comme de la table, votre partenaire de la liste des courses et des cadeaux, vos parents de la préparation de certaines recettes gourmandes pour le dîner de réveillon... Avec un peu d’organisation, il est tout à fait possible d’organiser une belle fête sans stress. Il suffit simplement de demander un coup de main !

Respiration et méditation

Lorsqu’on est sujet aux crises d’angoisse, on souffre notamment de difficultés liées à la respiration. Sous le coup des émotions, elle devient plus saccadée et moins fluide. Pour retrouver une certaine sérénité, il est préconisé d’opter pour des exercices de respiration issus de la sophrologie ou encore de la méditation. Grâce à ces techniques, il est plus facile de retrouver son calme en évitant de se laisser submerger. Pour une respiration efficace, on vous conseille donc de prendre le temps de respirer en conscience : inspirez par le nez puis expirez lentement par la bouche pour libérer les tensions. Il suffit de quelques respirations pour calmer le système nerveux. Dites adieu à la pression !

Marcher ou danser ?

Enfin, une manière de limiter le stress consiste à pratiquer une activité physique régulière. En effet, que vous soyez adepte de la marche, du running, de la danse ou tout simplement de la salle de sport, bouger permet de libérer des endorphines nécessaires au bien-être mental et physique. Ne négligez donc pas l’intérêt de sortir, même quelques minutes seulement de chez vous, pour libérer votre tête de la charge des préparatifs. Promis, cela vous fera le plus grand bien !