Stylos, crayons, cahiers... Des substances chimiques dangereuses retrouvées dans les fournitures scolaires

L'agence en appelle également à la bonne volonté des fabricants et distributeurs, et leur demande "de supprimer certaines substances parfumantes, indépendamment des évolutions réglementaires". "Par ailleurs, si ces articles doivent respecter les réglementations en vigueur dans des conditions normales d'utilisation, elle recommande que les fabricants prennent en compte les comportements et usages prévisibles comme le 'machouillage' pour s'assurer de l'innocuité de ces produits", conclut l'Anses.